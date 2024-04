O Grêmio colocou fim à sequência de derrotas depois do título gaúcho e venceu o Athletico-PR por 2 a 0, na Arena, na noite desta quarta-feira (17). O triunfo conquistado com gols de Cristaldo e Soteldo deu os três primeiros pontos para o Tricolor no Brasileirão. GZH aponta três motivos que explicam a vitória gremista.