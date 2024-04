Depois de oficializar a saída de Bruno Uvini, que foi negociado com o Vitória, o Grêmio definiu os parâmetros na busca pela reposição para a zaga. O clube poderá trazer até dois defensores para o setor, entretanto evita prometer as chegadas na atual janela de transferências (exclusiva para quem disputou Estaduais ou que esteja livre no mercado). A tendência é de que os reforços desembarquem na Arena em julho.