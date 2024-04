Após a derrota para o The Strongest, na altitude de La Paz, o Grêmio voltará a ter atenção total na decisão do Gauchão. O time titular ficou treinando em Porto Alegre, enquanto os reservas viajaram para a estreia na Libertadores. Os últimos dois treinamentos no CT Luiz Carvalho, na segunda-feira (1º) e na terça (2), foram sob comando do auxiliar Alexandre Mendes.