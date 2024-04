A caminhada do Grêmio em busca do tetracampeonato da Libertadores começou com o pé esquerdo. Com time reserva, o Tricolor foi derrotado pelo The Strongest, em La Paz, por 2 a 0, na noite desta terça-feira (2), na abertura do Grupo C. GZH aponta três motivos para a derrota gremista.