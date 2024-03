Apesar da escolha por privacidade, fechando os portões do CT Luiz Carvalho ao longo de toda a semana, o Grêmio não deverá apresentar grandes novidades na escalação para enfrentar o Brasil de Pelotas, no domingo (10), pelas quartas de final do Gauchão, com apenas duas modificações em relação à última rodada, quando goleou o Guarany de Bagé.