A proteção ao sistema defensivo é uma prioridade do Grêmio na preparação para o Gre-Nal. Nos treinos da semana no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi dá ênfase a exercícios de marcação para conter o ímpeto ofensivo do Inter. Por conta disso, o volante Du Queiroz está cotado para entrar na vaga do meia Cristaldo no clássico deste domingo (25), às 18h, no Beira-Rio.