O Grêmio se prepara para vencer o Gre-Nal pelo alto. Ao menos, um dos trunfos trabalhados pelo técnico Renato Portaluppi para o clássico é a bola aérea ofensiva. Além de ser um ponto forte da equipe tricolor, o cabeceio é uma das virtudes do centroavante Diego Costa, que deve fazer contra o Inter no domingo (25), no Beira-Rio, a sua estreia com a camisa tricolor.