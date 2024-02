O retorno aos treinamentos sem limitações, após tratamento de lesão no tornozelo direito de Nathan Fernandes, abriu um mistério na escalação do Grêmio para o Gre-Nal 441: a titularidade na ponta esquerda. Mesmo com o desempenho de Gustavo Nunes, a posição está em avaliação pela comissão técnica para indicação nos próximos dias sobre quem ficará com a vaga.