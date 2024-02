No etapa final da vitória do Grêmio sobre o Novo Hamburgo, por 2 a 0, na Arena, nesta terça-feira (6), Nathan Fernandes precisou deixar o campo direto para o vestiário devido a dores no tornozelo. Ele se lesionou ao sofrer falta na grande área do adversário, ocasionando o pênalti que resultou no segundo gol gremista. Na saída da Arena, conforme mostra o vídeo, Nathan estava mancando e com uma proteção no local da lesão.