A vitória sobre o Juventude veio junto de um gosto amargo para a sequência do Grêmio neste início de 2024. Além das dificuldades contra um rival que disputará a Série A, a noite de quarta-feira (31) terminou com péssimas notícias sobre dois jogadores que começaram a temporada em alta. Soteldo e André Henrique saíram do gramado da Arena machucados.