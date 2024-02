A disputa da Recopa Gaúcha nesta quarta-feira (28), a partir das 19h30min, será a chance que alguns jogadores do Grêmio esperam de aparecer diante dos olhos de Renato Portaluppi. De Porto Alegre, observando pela televisão tudo o que acontecerá no gramado do Estádio 19 de Outubro, o técnico acompanhará a partida entre a equipe alternativa do Grêmio e o São Luiz. Atual campeão gaúcho, o Tricolor enfrentará em Ijuí os vencedores da Copa FGF do ano passado. A primeira chance de comemorar um título em 2024, e com a oportunidade a vários jogadores às claras.