O Gre-Nal é tão equilibrado que, no próximo domingo (25), já começa empatado até na média de jogos de seus principais candidatos a titular. Mas os números não explicam as diferenças entre os grupos de Inter e Grêmio. Os colorados entraram em campo mais vezes do que os tricolores. É que a histórica dupla de zaga gremista eleva muito o cálculo.