O presidente dos Estados Unidos Donald Trump fará o seu primeiro discurso do Estado da União na noite desta terça-feira (4) no Congresso, em Washington D.C. Durante o evento, será observada a tradição do "sobrevivente designado", um procedimento de continuidade governamental originado na Guerra Fria.

O sobrevivente designado é um membro do gabinete executivo que fica fora de Washington durante o discurso, pronto para assumir a presidência em caso de catástrofe. Conforme o g1, o nome do membro do gabinete escolhido para a função neste ano ainda não foi divulgado, seguindo a prática de manter o sigilo até o último momento.

O discurso do Estado da União é um evento anual em que o presidente norte-americano fala ao Congresso sobre as prioridades de governo e suas propostas para o restante do ano.

No ano passado, o secretário da Educação, Miguel Cardona, foi o selecionado pelo então presidente Joe Biden. A prática visa garantir a liderança do país em tempos de crise, com o indivíduo escolhido permanecendo em um local secreto, distante e sob proteção.

Qual é a linha de sucessão

Nos EUA, em caso de morte ou impedimento do presidente, o vice assume o cargo e também preside o Senado. A linha sucessória segue com o presidente da Câmara, o presidente pro tempore do Senado e depois, os secretários do Executivo, começando pelo de Estado, seguido pelos do Tesouro e da Defesa.

O sobrevivente designado é geralmente escolhido entre os cargos mais baixos desta linha. A identidade do sobrevivente começou a ser tornada pública nos anos 1980, com o advogado-geral, sétimo na linha de sucessão, sendo o cargo mais alto já escolhido para exercer a função.

O historiador norte-americano Garrett Graff, autor de Raven Rock: A história do plano secreto do governo dos EUA para se salvar — enquanto o resto de nós morremos, destacou o fascínio desta prática. Graff mencionou que a ideia de um "oficial aleatório do gabinete" assumindo a presidência em caso de desastre captura a imaginação das pessoas, simbolizando a vulnerabilidade e a resiliência do governo dos Estados Unidos.

Tema de série

Até hoje, um evento destas proporções só aconteceu na ficção: a série da rede americana ABC, disponível no Brasil pela Netflix, Designated Survivor (2016–2019) é estrelada por Kiefer Sutherland, que dá vida a Tom Kirkman, um secretário sem experiência política que assume a presidência dos EUA após um atentado destruir o Capitólio e eliminar toda a linha sucessória.