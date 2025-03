Goleiro Tiago Volpi projeta final do Gauchão; acompanhe ao vivo

O goleiro Tiago Volpi concede entrevista exclusiva nesta terça-feira (4) para projetar a final do Gauchão. O jogador foi um dos protagonistas na classificação do Grêmio à decisão do Gauchão, defendendo dois pênaltis e convertendo o seu.

Volpi comemora classificação do Grêmio no Jaconi. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Tricolor enfrentará o Inter nos dois próximos finais de semana. A partida de ida ocorre no sábado (8), às 16h30min, na Arena do Grêmio. Enquanto o duelo de volta ainda não teve data e horário confirmados, mas será no Beira-Rio.

Leia Mais O que o Grêmio leva dos jogos contra o Juventude para a final do Gauchão

Volpi chegou ao Grêmio no início da temporada, vindo do Toluca, do México. Entretanto, ele chegou contestado pela torcida, principalmente pela passagem pelo São Paulo. No entanto, o goleiro venceu a disputa contra Gabriel Grando.

— Isso é do dia a dia. Feliz pelas coisas estarem acontecendo. Futebol tem que se provar todos os dias, não pode se acomodar — ressaltou, após a classificação sobre o Juventude.

O Grêmio vem de sete títulos consecutivos e busca o octa em 2025.