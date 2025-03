Apuração das escolas do Grupo Especial de São Paulo é nesta terça-feira

Desfiles foram realizados em 28 de fevereiro e 1º de março no Sambódromo do Anhembi. MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Será realizada nesta terça-feira (4) a apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. O evento ocorre no Sambódromo do Anhembi a partir das 16h e é fechado para o público.

Os quesitos avaliados pelos jurados são enredo, bateria, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, harmonia, alegoria, fantasia e evolução, esse último servindo como critério de desempate.

São quatro jurados por categoria. Eles avaliam as escolas durante os desfiles, de acordo com o que está estabelecido em um manual, entregue a cada um deles anteriormente.

Todas as escolas já começam o desfile com nota 10 em todas as categorias e conforme o desfile é realizado, os jurados do Grupo Especial podem tirar décimos da escola, justificando a decisão com base no manual. Os jurados ainda podem comparar o que foi planejado pela escola com o que foi apresentado durante o desfile.