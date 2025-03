Guarani negocia contratação do japonês Ryuta Takahashi para a Série C do Brasileiro

O Guarani está próximo de acertar a chegada de um reforço internacional para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube negocia a contratação do meia-atacante Ryuta Takahashi, jovem japonês de 20 anos, que pertence ao Giravanz Kitakyushu, da terceira divisão do Japão.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "Tudo Sobre o Bugre" e ganhou ainda mais força após o Gamba Osaka, clube formador do jogador, publicar uma nota oficial confirmando a transferência em definitivo de Takahashi para o Guarani.

O atleta tem como características a grande velocidade e a habilidade e pode atuar tanto como ponta quanto na função de meia central. Apesar da altura de 1,56m, ele se destacou nas categorias de base do Gamba Osaka Sub-15 e na tradicional escola Shizuoka Gakuen, onde chamou atenção pelo seu talento ofensivo.

No futebol profissional, teve poucas oportunidades no Japão e passou por dois empréstimos para times da J3 League: o Nara Club, em 2023, e o Giravanz Kitakyushu, em 2024. Agora, pode ter no Guarani a chance de consolidar sua carreira e se adaptar ao futebol sul-americano.

A diretoria do time campineiro ainda não fez um anúncio oficial sobre a contratação, mas a expectativa entre os torcedores cresce à medida que a negociação avança. A chegada do japonês faz parte do planejamento para montar um elenco competitivo na luta pelo acesso à Série B do Brasileirão.