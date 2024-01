O técnico Renato Portaluppi começa, na tarde desta segunda-feira (29), a montagem do time do Grêmio que vai enfrentar o Juventude, quarta-feira (31), na Arena. O treinador vem realizando um rodízio de atletas em alguns setores da equipe. Mas dois jogadores ainda não ganharam descanso no Gauchão: Reinaldo e Villasanti, que disputaram os 90 minutos dos três jogos do Grêmio até agora.