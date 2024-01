O técnico Renato Portaluppi comandou um treinamento coletivo no gramado do CT Luiz Carvalho nesta segunda-feira (29). Os atletas que atuaram 90 minutos contra o Brasil de Pelotas realizaram apenas atividades leves. Gustavo Martins, Galdino, Nathan Fernandes e André, que entraram no decorrer do jogo em Pelotas, foram escalados no time titular da atividade. No time reserva, destaque para as presenças de Gustavo Nunes e Jardiel.