Grêmio registra contra o Bragantino o menor público da Arena no Brasileirão 2025

O empate sofrido nos minutos finais contra o Bragantino veio acompanhado de uma marca negativa para o Grêmio: apenas 15.156 pessoas foram ao estádio no sábado (10), registrando o menor público da Arena pelo Brasileirão 2025.

Nem mesmo uma promoção pelo Dia das Mães, com 50% de desconto no valor do ingresso para todas as mulheres, evitou a baixa procura. Até então, a menor presença de torcida havia ocorrido na estreia contra o Atlético-MG, quando 20 mil torcedores se fizeram presentes.

— É importante a gente pontuar as coisas para não colocar tudo no mesmo saco, na mesma vala de análise. Uma coisa é o acúmulo do momento que o time vem atravessando. Então, na medida em que algumas coisas se repetem, é lógico que o torcedor não vai ficar feliz. Nós não ficamos, imagina como o torcedor, que é paixão pura, vai ficar. Isso é justo, o futebol é assim, o pacote é assim. A outra coisa é a análise dos jogos que estamos aí dirigindo a equipe — avaliou o técnico Mano Menezes.

Além disso, foi o terceiro pior público da temporada gremista como mandante. Em fevereiro, 11 mil gremistas acompanharam a goleada de 5 a 0 no Pelotas, pelo Gauchão. Mais recentemente, em abril, foram 12 mil na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético Grau, na Copa Sul-Americana.

A expectativa é que este número seja bem diferente na próxima terça-feira (13), quando o Tricolor decidirá com o Godoy Cruz a liderança do Grupo D do torneio continental.

Confira os menores públicos na Arena em 2025:

4x0 Caxias (Gauchão): 17.639 Grêmio 2x1 Atlético-MG (Brasileirão): 20.111