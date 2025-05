Grêmio pode ganhar reforço de Aravena contra o Godoy Cruz

Jogador não atua desde o fim de abril, quando acusou desconforto muscular na coxa direita. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio pode ganhar uma nova alternativa no sistema ofensivo para enfrentar o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana. Recuperado de um desconforto muscular, o atacante Aravena participou do treino na manhã deste domingo (11), que marcou a reapresentação do elenco após o empate em casa com o Bragantino.

O chileno não atua desde o fim de abril, quando entrou no segundo tempo contra o Vitória, em Salvador. Mesmo sem ter diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita, o jovem perdeu os últimos quatro jogos do clube.

Até pelo tempo de parada, mesmo que reapareça entre os relacionados, o jovem deve iniciar no banco de reservas da Arena na próxima terça-feira (13).

A atividade que definirá a escalação gremista ocorrerá nesta segunda (12) pela manhã no CT Luiz Carvalho. Cristaldo pode reaparecer no meio-campo, enquanto Amuzu — que marcou diante do Bragantino o primeiro gol com a camisa gremista — tem chances de ganhar a vaga de Alysson.

O confronto entre Grêmio e Godoy Cruz, agendado para iniciar às 19h de terça-feira, definirá a liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana.