O técnico Renato Portaluppi já deixou claro a situação envolvendo os jovens jogadores do Grêmio. Mesmo com contratos ainda relativamente longos, o clube deseja uma ampliação de vínculo para dar mais oportunidades no grupo principal. É o caso do atacante Gustavo Nunes. O contrato com o Tricolor vai até outubro de 2025, mas a ideia dos dirigentes é uma ampliação de vínculo dentro dos padrões salariais adotados para jogadores oriundos da base.