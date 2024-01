O confronto do Juventude na quarta rodada do Campeonato Gaúcho será na quarta-feira (31), às 21h30min, diante do Grêmio, na Arena, em Porto Alegre. Para esse jogo, o técnico Roger Machado deve ter três retornos de atletas que foram preservados diante São José-PoA. Além disso, uma novidade pode estrear com a camisa alviverde.