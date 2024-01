Roger Machado, atual técnico do Juventude, fez história como jogador do próximo adversário alviverde no Gauchão. Com a camisa do Grêmio nos anos 1990, foram 10 temporadas como lateral-esquerdo, três Copas do Brasil, uma Copa Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa Sul, uma Recopa Sul-Americana e cinco Gauchões.