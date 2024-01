Chegou ao fim os 100% de aproveitamento do Juventude no Gauchão e uma invencibilidade de 13 jogos contando confrontos do ano passado ainda na campanha do acesso à Série A. Neste sábado (27), o Verdão encontrou muitas dificuldades no gramado sintético do estádio Francisco Novelletto e perdeu para o São José-PoA, por 1 a 0, com um golaço do atacante Kayan, ainda no primeiro tempo.