Já está em Caxias do Sul, o goleiro Mateus Claus, de 29 anos. O jogador realizou exames médicos para assinar contrato até o final do Campeonato Gaúcho com o Juventude. No entanto, ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube. Natural de Campo Bom, ele começou no Veranópolis e também passou pelo Caxias, Inter sub-23, Pelotas, Marcílio Dias e Glória.