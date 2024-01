O torcedor do Juventude que pergunta sobre a estreia do centroavante Gilberto, 34 anos, já tem uma resposta. O camisa 9 de peso será opção para o time do técnico Roger Machado nas disputas do Gauchão, Copa do Brasil e Brasileirão. O experiente atacante já treina com o elenco há uma semana e está próximo de estrear.