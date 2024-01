O Juventude conheceu sua primeira derrota no Campeonato Gaúcho e, ao mesmo tempo, o primeiro revés sob o comando do técnico Roger Machado. O time alviverde teve dificuldades com o gramado sintético no primeiro tempo, melhorou no segundo, inclusive com bastante volume ofensivo, mas não conseguiu o resultado e o São José-PoA venceu, neste sábado (17), no estádio Francisco Novelletto, por 1 a 0.