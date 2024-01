A Arena do Grêmio terá um novo espaço para receber o torcedor gremista em 2024. Com previsão de inauguração ainda no Gauchão, o Imortal Sports Bar será lançado oficialmente nas próximas semanas. O empreendimento é uma parceria da empresa gestora do estádio com a Soccer Hospitality e tem investimento previsto na casa dos R$ 2 milhões. O camarote ficará no setor intermediário da Arena, em um local que abrigava uma casa de festas.