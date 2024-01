André Henrique está liberado para jogar novamente pelo Grêmio. Na tarde desta terça-feira (23), o atacante teve o novo contrato divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, assim, fica à disposição do técnico Renato Portaluppi para enfrentar o São José, nesta quarta (24), pela segunda rodada do Gauchão.