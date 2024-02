Depois da estreia com derrota no Gauchão, na última tarde (20), para o Caxias, por 2 a 1, o Grêmio já voltou aos trabalhos no CT Luiz Carvalho nesta manhã. O Tricolor utilizou o time reserva para enfrentar o Sindicato dos Atletas em jogo-treino. A atividade promoveu jogadores como Marchesín, Kannemann e André Henrique.