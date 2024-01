A versão deste início de 2024 do Grêmio traz um debate para a sequência do Gauchão. Enquanto não chega o centroavante de grife prometido pela direção para o lugar de Suárez, a briga entre João Pedro Galvão e André Henrique está em aberto após três rodadas. Uma disputa entre dois perfis distintos, mas que definirá quem entra em campo nesta quarta-feira (31) contra o Juventude com a missão de ser o homem-gol da equipe.