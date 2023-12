O estilo das equipes montadas pelo técnico Fernando Diniz, do Fluminense e da Seleção Brasileira, costuma dividir opiniões. Entre os que acham o modelo proposto arriscado está Renato Portaluppi, treinador do Grêmio, que justificou a opinião em entrevista ao podcast "Joga com a 10", que conta com a participação da filha Carol Portaluppi.