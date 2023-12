O que já se imaginava foi confirmado pelo técnico Renato Portaluppi após a vitória do Grêmio contra o Goiás nesta quinta-feira. Luis Suárez não seguirá em Porto Alegre para a temporada de 2024. Ainda sem anúncio oficial por parte do uruguaio, ele deve atuar no ano que vem nos Estados Unidos ao lado de Lionel Messi no Inter Miami.