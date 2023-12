O Grêmio prepara uma grande festa para a despedida de Luis Suárez da torcida, domingo (3), no duelo contra o Vasco. Entre as ações que serão realizadas pelo clube no último jogo do camisa 9 na Arena estão: 20 mil máscaras com o rosto do jogador, além de cartazes e um bandeirão para homenagear o centroavante uruguaio antes de a bola rolar.