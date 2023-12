O final de 2023 foi agitado no Grêmio. O clube realizou uma série de anúncios pensando no time e no grupo para 2024. O mais significativo dos comunicados feito aos torcedores foi a permanência de Pedro Geromel. O zagueiro de 38 anos renovou seu contrato por mais seis meses, com uma significativa redução salarial, e terá a oportunidade de mostrar no período que ainda suporta a carga física para atuar em alto rendimento.