A loucura é uma ação extravagante que escapa às normas usuais do cotidiano. Aqueles dias de dezembro de 1983 foram loucos e roucos. Entre os dias 11 e 15 daquele mês as cordas vocais tricolores foram exigidas ao máximo com a conquista do título mundial. São 40 anos, comemorados nesta segunda-feira (11), de um período que os gremistas se esgolearam por cinco dias seguidos. Primeiro para comemorar o 2 a 1 do Grêmio sobre o Hamburgo, em Tóquio. Depois, garganteram por dias que eram campeões do mundo. Até que naquele 15 de dezembro tomaram as ruas de Porto Alegre, do aeroporto do Salgado Filho ao Olímpico, para festejar a chegada dos campeões (confira o roteiro completo com fotos, áudios e vídeos no mapa acima).