Há 40 anos, o Grêmio tornou-se o primeiro clube gaúcho campeão do mundo ao derrotar o Hamburgo-ALE por 2 a 1, na prorrogação, no Estádio Olímpico de Tóquio. Direto do Japão, o gremista Paulo Sant'Ana, que assinava uma coluna em Zero Hora à época, descreveu o sentimento de quem acabara de tornar-se "rei dos reis" ao conquistar o planeta.