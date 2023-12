Baidek sai do carro estacionado em frente ao terminal 2 do Aeroporto Salgado Filho. Do outro lado da calçada vem sussurros e dedos apontados ao ex-zagueiro do Grêmio. Instantes depois, ele tira de uma sacola com o distintivo do clube a camisa 3 vestida há 40 anos na conquista do Mundial. O torcedor não resiste, atravessa a rua e pede para tocar no manto sagrado. A empolgação está estampada no olhar. O gremistão tocava na joia mais valiosa da história gremista e retorna para onde estava.