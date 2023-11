O técnico Renato Portaluppi afirmou após a derrota para o Corinthians, no domingo (12), que "não será do dia para a noite que os jogadores vão aprender". Entretanto, deixou em aberto a possibilidade de corrigir erros do Grêmio para encarar a reta final do Brasileirão. Em um intervalo de 14 dias até o confronto com o Atlético-MG, o time terá tempo para descansar e realizar ajustes.