A tarde desta segunda-feira (6) marcou o início das atividades do Grêmio visando o confronto com o Botafogo, na quinta-feira (9). O técnico Renato Portaluppi tem a possibilidade de repetir o esquema e o time que venceu o Bahia no último sábado (4), mas mudanças não podem ser descartadas. O treinador cogita promover um rodízio de atletas, principalmente no setor ofensivo.