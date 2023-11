O ex-jogador do Grêmio Elias Manoel fez história na atual temporada da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. Aos 21 anos, o jovem foi o primeiro brasileiro a anotar um hat-trick nos playoffs do torneio. Adaptado ao futebol dos Estados Unidos, o atacante concedeu entrevista ao portal ge.globo, falando sobre o impacto de Messi no Inter Miami e projetando a possível chegada de Suárez em 2024.