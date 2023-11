A euforia pelos gols e assistências de Luis Suárez com a camisa do Grêmio começou a ganhar novos contornos a partir de novembro. Ainda não é a melancolia dos cantos populares uruguaios, mas um estágio de contagem regressiva para a despedida do Pistolero. Restam quatro partidas na Arena até o encerramento do Brasileirão. A primeira é neste sábado, às 19h30min, diante do Bahia.