Um turno depois da estreia como profissional, Ronald está prestes a enfrentar novamente o Atlético-MG. O volante de 20 anos é o favorito para formar a dupla de proteção no meio de campo com Carballo na Arena do Galo. Pepê, que poderia ser opção, segue sem treinar e abriu espaço para que o medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago esteja em campo no domingo. Mais uma oportunidade para que o gaúcho de Porto Alegre siga os passos de outros jogadores que ajudaram a moldar a visão da posição no clube.