Contratado pelo Grêmio como uma aposta para 2023, Gustavinho, 22 anos, não deslanchou no clube e deverá retornar ao América-MG ao final da temporada. Com contrato de empréstimo apenas até dezembro, ele não permanecerá no Tricolor e é esperado no clube mineiro para disputa da Série B e do Estadual do ano que vem.