Mesmo com a disputa dos últimos jogos do Brasileirão, o Grêmio trabalha no planejamento do elenco para 2024. A próxima temporada deverá ter a Libertadores no horizonte gremista, restando saber se na fase de grupos ou nas etapas preliminares. A tendência é de que o clube tenha a saída de dois jogadores estrangeiros: Suárez e Iturbe. Desta forma, a busca por reforços de fora do país será viabilizada, já que nas competições nacionais há limitação de apenas sete gringos por partida.