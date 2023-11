As mulheres que denunciaram Everton, ex-Grêmio e está atualmente na Ponte Preta, por importunação sexual e lesão corporal, ficaram em "estado de choque", segundo o advogado Erico Bento da Cunha Claro, que as representa diante do caso. O momento da discussão entre o ex-jogador com as duas vítimas foi registrado em um vídeo pelo circuito de segurança de uma casa em Paulínia, em São Paulo. Com informações do portal g1.