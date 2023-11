Depois de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Grêmio vê as chances de alcançar a taça quase desaparecem. É o que mostra o acompanhamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que coloca o Tricolor com 1,7% de possibilidade de título depois do resultado negativo de 3 a 0 diante do Atlético-MG neste domingo (26).