O Grêmio se complicou na briga pelo título do Brasileirão. Neste domingo (26), o Tricolor foi goleado pelo Atlético-MG, por 3 a 0, na Arena do Galo. Com o resultado, o time do técnico Renato Portaluppi foi ultrapassado pelos mineiros e deixou o G-4, caindo para o quinto lugar, com 59 pontos. O próximo desafio é contra o Goiás, na quinta-feira (30), na Arena.