O Grêmio entrou no gramado da Arena do Galo com chance até de assumir a liderança do Brasileirão, mas acabou goleado pelo Atlético-MG e vai terminar a 35ª rodada fora do G-4. O Tricolor foi superado na tabela exatamente pelo Galo, que venceu por 3 a 0. Guilherme Arana, Zaracho e Hulk balançaram as redes diante de uma desorganizada defesa gremista.