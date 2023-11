O objetivo do Grêmio na 35ª rodada do Brasileirão era vencer um rival direto e continuar na briga pelo título. A realidade, no entanto, foi dura com o Tricolor. Com o 3 a 0 sofrido para o Atlético-MG, neste domingo (26), na Arena do Galo, o time do técnico Renato Portaluppi não só perdeu a chance de se aproximar da liderança como deixou o G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores.